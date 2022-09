Ator Gustavo Corasini, de ’Pantanal’, recebeu alta nesta quinta-feira - Reprodução/Instagram

Ator Gustavo Corasini, de ’Pantanal’, recebeu alta nesta quinta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2022 10:55 | Atualizado 01/09/2022 10:56

Rio - Gustavo Corasini recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira, 1, após ter sido atropelado e passar por cirurgias. O ator de "Pantanal" estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando sofreu o acidente no dia 23 de agosto. O amigo que estava com ele, Eduardo Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe de Gustavo, Fernanda, anunciou a recuperação do filho nos stories do Instagram.