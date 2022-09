Marcos Oliveira faz live para atualizar seu estado de saúde - Reprodução Internet

Marcos Oliveira faz live para atualizar seu estado de saúdeReprodução Internet

Publicado 01/09/2022 08:58

Rio - O ator Marcos Oliveira, de 69 anos, que viveu o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", fez uma live no Instagram, na noite desta quarta-feira, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Recentemente, o ator passou por uma cirurgia de fístula na uretra e está se recuperando. Ele contou que ainda falta mais um procedimento cirúrgico para solucionar seu problema no intestino.

fotogaleria

"Ainda não (terminou o tratamento). Estou no meio do processo, fechando o períneo. Ainda estou com uma sonda na bexiga. Tirando isso, depois de quatro meses, vou botar a colostomia para dentro. Aí, sim, volto ao normal... Estou melhorando, viu, gente?! Daqui mais umas três semanas, já estou na ativa", declarou ele, que está ansioso para voltar a trabalhar. "Estou com saudade de me ver na televisão também, de trabalhar", disse Marcos Oliveira.

Na semana passada, o ator voltou a afirmar que está passando necessidade e divulgou um cartaz com o número do seu pix. O ator Vinicius Moreno, que viveu o personagem Floriano em "A Grande Família", deu apoio a Marcos. "Queria muito poder te ajudar, meu amigo! Enquanto não posso com verba, te desejo força", escreveu.