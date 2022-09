Paula Fernandes comemora aniversário com festa a fantasia

Rio - A cantora Paula Fernandes completou 38 anos no dia 28 de agosto, mas só comemorou a data na noite desta quarta-feira. A sertaneja reuniu amigos e familiares em uma festa a fantasia em um hotel no bairro dos Jardins, em São Paulo. A artista e seu namorado, Rony Cecconello, usaram fantasias inspiradas no personagem Thor. Rony usou a capa do herói e Paula Fernandes estava com seu martelo. O cantor Tierry prestigiou o evento.

Esta foi a primeira aparição da cantora após o acidente de carro que sofreu há menos de uma semana. "Eu ainda não sei bem como eu estou … Eu só sei que eu estou viva e sei que ontem eu renasci. Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim", disse a cantora na ocasião, ao mostrar o carro capotado.

Relatar erro