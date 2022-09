Deborah Secco relembra cabelo curtinho - Reprodução Internet

Deborah Secco relembra cabelo curtinho Reprodução Internet

Publicado 01/09/2022 19:07

Rio - Deborah Secco aproveitou esta quinta-feira (1) para relembrar uma de suas fases capilares. A atriz postou em seu Instagram um ensaio de fotos que fez com o cabelo curtinho. Na legenda a artista, que atualmente está com as mechas compridas, explicou a nostalgia: "Eu AMO fuçar no meu backup e me reencontrar. Vcs também???"

Deborah recebeu vários elogios de quem a acompanha desde essa época, além de fãs e de amigos famosos. Comentários como: "SEMPRE FOI MARAVILHOSA!!!", "Esse cabelo ficou divino em você! Maravilhosa", "Eu amo vc em todas as fases" e "Dedezinha vc fica tão perfeita em todos os tipos de cortes de cabelos" bombaram na publicação da atriz.