Rapha Lucas - Divulgação

Rapha Lucas Divulgação

Publicado 01/09/2022 18:31

Rio - Filho do renomado cantor gospel Kleber Lucas, Rapha anunciou ao público seu EP "Ingênuo", projeto em que dá voz às próprias composições. Sob os cuidados da agência e gravadora musical Mousik, o trabalho chegou nas plataformas digitais na última quarta-feira (31). O EP traz quatro faixas, sendo duas inéditas, e vem acompanhado pelo clipe de um dos singles, "Cropped e Shortinho", feito em parceria com a dupla Lucas & Orelha.

fotogaleria O cantor afirmou que o projeto marca o início de uma nova fase em sua carreira artística. "'Ingênuo' é o novo capítulo de uma história antiga, que começou com um menino e um violão num quarto azul com estrelas pintadas no teto. Tudo que esse menino queria era cantar histórias de amor. Encontrei na composição um lugar para dar voz às histórias escritas no meu coração e, assim, tive a oportunidade de trabalhar com alguns dos maiores artistas do país. Mas faltava uma coisa: cantar minhas próprias histórias. E agora realizo esse sonho!"

Rapha Lucas é o responsável pela composição de singles como "Litrão", gravado pela dupla Matheus e Kauan, "Cê vai perder essa mulher", interpretado por Luan Santana, e "50 Vezes", do grupo Sorriso Maroto. Juntas, as canções ultrapassam 540 milhões de plays no Spotify e no YouTube. O artista também gravou diversos singles autorais, como "Lingerie" e "Bêbado".