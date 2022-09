Fernanda Paes Leme e Mumuzinho se ajoelham e rezam aos pés de Zeca Pagodinho - Reprodução Internet

Fernanda Paes Leme e Mumuzinho se ajoelham e rezam aos pés de Zeca PagodinhoReprodução Internet

Publicado 01/09/2022 18:25

Rio - Zeca Pagodinho compartilhou nesta quinta-feira (1) um clique que representa muitos cariocas! Na foto, a apresentadora Fernanda Paes Leme e o cantor Mumuzinho aparecem ajoelhados e orando aos pés de Zeca, que carrega um retrato dele próprio representado como um santo.

fotogaleria

Na legenda, o artista escreveu: "Discípulos de Zeca Pagodinho! @fepaesleme e @mumuzinho ! Nessa congregação as regras são: samba, amor e diversidade ! Quem mais aí quer participar ?", e muitos famosos e fãs entraram na brincadeira. A própria Fê Paes Leme comentou: "Pra esse santo eu faço promessa", enquanto a amiga Regina Case disse: "Eu sou bispa dessa igreja aí!".

Internautas adoraram a novidade e lotaram os comentários com mensagens do tipo: "Zequinha é minha religião", "Da a benção, padrinho", "Esse santo é dos bons", e "Pelo amor de Zeca, me incluiiii nisso!!!!!"