Publicado 01/09/2022 16:50

Rio - Os fãs do Foo Fighters ficaram emocionados na madrugada desta quinta-feira (1) quando foi publicada a primeira foto da banda sem Taylor Hawkins. O baterista morreu aos 50 anos, em março deste ano, na Colômbia, durante a turnê da banda pela América do Sul.



Em tributo a Hawkins, e ao lado da família do músico, o Foo Fighters se apresenta neste sábado (3) no Wembley Stadium, em Londres, na Inglaterra, e no dia 27 de setembro, no Kia Forum, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



"Para o nosso querido amigo, nosso companheiro de banda fodão, nosso amado irmão... Foo Fighters e a família Hawkins trazem para vocês os Taylor Hawkins Tribute Concerts", anunciou a banda, que cancelou a agenda de shows que logo após a perda do integrante.