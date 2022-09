Whindersson faz nova tatuagem em noite de festa - Reprodução Internet

Publicado 01/09/2022 19:51

Rio - Após se apresentar na festa de Isaias, Whindersson Nunes fez um tweet surpreendente. Na rede social, o comediante contou aos fãs que a noite não terminou exatamente como planejado: "Ontem prometi que não ia beber cheguei em casa hj 7 da manhã com uma tatuagem nova na cara e agora tô aqui tirando foto pelado pra uma revista".

O artista riu da situação com seus fãs, que entraram na brincadeira: "Gente como a gente", "Kkkkkkk se beber não case atualizado", "já quero ver as fotos" e "PELADO?????????????? Vem aí a playboy do ano?????" foram algumas das respostas deixadas pelos internautas, no meio de tantas risadas.