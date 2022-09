Bruno Gissoni divulga clique em família - Reprodução Internet

Publicado 01/09/2022 17:37

Rio - Bruno Gissoni compartilhou com seus seguidores um momento fofo em família nesta quinta-feira (1). O ator postou em seu Story um clique recheado de carinho com a esposa, Yanna Lavigne e as duas filhas.

Na foto compartilhada pelo ator, o casal está no elevador com a filha Madalena, de 5 anos, e a bebê Amélia, de 8 meses no colo. A segunda filha veio ainda este ano, em janeiro, e a família está se organizando na rotina enquanto Bruno está em cartaz.