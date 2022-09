Pedro Scooby ficou preso nos EUA com filhos - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby ficou preso nos EUA com filhosReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2022 15:51

Rio - Pedro Scooby contou que não conseguiu embarcar com os filhos Dom, Bem e Liz para deixar os Estados Unidos, nesta quinta-feira (1°). O surfista afirmou no Instagram Stories que comprou as passagens há 4 meses, mas foi informado de que não havia lugares disponíveis para ele e as crianças, e que a companhia aérea estaria tentando transferir as passagens para outra data.

fotogaleria "Cá estou eu no aeroporto e a mulher falou que não tem lugar para mim e meus filhos no voo. E que eles estão remanejando a gente para outro voo. Não tem vaga amanhã, nem depois de amanhã. Que eu vou ter que ir no domingo de manhã. Que loucura, hein? Voo que comprei quatro meses atrás", relatou.

"Estou ligando para a Letícia [skatista e amiga de Scooby] voltar para me buscar. Estou desolado com três crianças no aeroporto. Não dá para ficar dormindo no aeroporto que nem filme. Que loucura", disse.