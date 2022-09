Grazi Massafera compartilha momento de fofura com animal - Repodução Internet

Grazi Massafera compartilha momento de fofura com animalRepodução Internet

Publicado 01/09/2022 15:46

Rio - Grazi Massafera compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (1), seu momento relaxante cheio de amor. Acompanhada da gatinha de estimação, a atriz mostrou o aconchego das duas para seus seguidores.

fotogaleria

"Isso que é amor... no suvaco", comentou a mãe de Sofia ao ver a gata se acomodando perto dela. Além de bastidores da sua vida, Grazi compartilha com frequência seus momentos de paz e aconchego com a pet