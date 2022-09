Com biquíni bem pequenininho, Deborah Secco exibe corpão na praia

Rio - Deborah Secco aproveitou a manhã de sol para se bronzear na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Aos 42 anos, a atriz deu show de boa forma e exibiu suas curvas com um biquíni bem pequeninho. Deborah também postou no Instagram algumas fotos enquanto esteve na praia.

A atriz está de volta ao Brasil após uma temporada em Portugal, onde curtiu o verão europeu. Ela causou polêmica ao afirmar, em entrevista a um canal português, que traiu todos os seus ex-namorados. "Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Eu podia mentir, dizer que nunca aconteceu e que nunca fiz, mas eu fiz. Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída, queria sair daquele relacionamento um pouco tóxico, e aí precisava me apaixonar porque não conseguia sair. Às vezes me apaixonar era a única forma que eu tinha de sair dali, então acabava traindo", afirmou.

