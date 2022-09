Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2022 15:05

Rio - Bianca Andrade, ou Boca Rosa, atingiu recentemente a marca de 18 milhões de seguidores em seu Instagram e resolveu comemorar com seus fãs. A empreendedora fez uma festa, com o tema "Boss/Bitch", para as 100 seguidoras mais engajadas e que mais interagiram nos últimos tempos.

O evento contou com transporte fretado para a ida e vinda das convidadas, além de shows das amigas de Bianca: Luiza Martins, Flay, Hey e Thaina. A influencer se divertiu com as seguidoras, aproveitou o apoio e brindes das suas marcas parceiras e usou dois looks na noite, representando suas personalidades.