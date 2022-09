Bárbara Heck rebate críticas sobre jejum de 21 dias - Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2022 16:16 | Atualizado 01/09/2022 16:19

Rio - Bárbara Heck fez um desabafo após ter sido fortemente criticada ao compartilhar uma foto de seu corpo depois de um jejum de 21 dias, realizado durante um retiro espiritual. A ex-BBB garantiu que não tinha motivações estéticas, como foi apontado por muitos internautas, e disse que as pessoas falam sem saber os motivos que a levaram ao jejum.

"Vamos lá, sobre os bafafás do jejum. No meu direct tem muita gente perguntando sobre isso. Esse retiro não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com emagrecer. Tanto que depois, voltei a me alimentar e a treinar normalmente. É óbvio que se a pessoa fica 21 dias sem comer, ela vai perder bastante peso e desidratar de ficar sem água por três dias... Mas depois as coisas voltam. Não volta tudo porque volta o que precisa voltar. Tanto é que nem sei quanto peso perdi. Não me pesei porque não era essa o objetivo. Quando vocês me perguntaram e eu falei aproximadamente a sete quilos. Foi o que eu senti conhecendo meu corpo e me vendo nas roupas, mas pode ser que tenha sido mais ou menos. Se esse fosse o meu objetivo eu saberia direitinho quais eram as minhas medidas", começou.



No tempo em que esteve no "Big Brother Brasil 22", Bárbara já havia comentado sobre o retiro espiritual realizado em Cunha, no interior de São Paulo. A sister revelou ainda que passou os três primeiros dias sem sequer tomar água, e que precisou ficar em silêncio e sem internet.



"Vão estudar e ler artigos científicos e coisas de qualidade? Eu fico sabendo do babado todo porque minhas amigas me conta. Graças a Deus estava curtindo meu final de semana muito plenamente enquanto tinha gente fazendo live sobre isso, pessoas reunidas para me criticar... Desejo muita felicidade para essas pessoas que perdem o tempo tão precioso da vida de vocês para criticar uma coisa que vocês não conhecem", desejou.

ALERTA: Antes de qualquer dieta, sempre procure um profissional de nutrição.