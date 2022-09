Lucy Alves faz pocket show com a presença de Rafa Kalimann e Gkay

Rio - A cantora Lucy Alves fez um pocket show no lançamento da nova coleção de uma marca de roupas, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. Com um shortinho curtinho e barriga de fora, Lucy mostrou sua boa forma no local. Em breve, a artista poderá ser vista nas telinhas como a protagonista da novela "Travessia", da TV Globo, que vai substituir "Pantanal" no horário das 21h.

O evento também contou com a presença de celebridades como Rafa Kalimann, Gkay e Thaynara OG. Rafa mostrou todo seu estilo com uma bandana e também deixou a barriga à mostra. Gkay escolheu um look bem confortável e caprichou no penteado.

