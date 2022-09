Tiago Abravanel e Fernando Poli se casam em São Paulo - Reprodução Internet

Publicado 02/09/2022 08:28 | Atualizado 02/09/2022 09:30

Rio - Tiago Abravanel e Fernando Poli se casaram na noite desta quinta-feira, em São Paulo. Os dois oficializaram a união no civil e receberam amigos e familiares na cobertura onde moram. A festa está prevista para acontecer no dia 11 de outubro.

A cerimônia desta quinta foi organizada pela cerimonialista Babi Leite e contou com um bolo decorado com dois ursinhos no topo. "Os noivos do ano", disse Ligia Abravanel, uma das irmãs de Tiago. O cantor e Fernando Poli estão juntos desde 2015 e se conheceram no Carnaval.