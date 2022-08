Bárbara Coelho no Encontro - Reprodução da TV Globo

Bárbara Coelho no EncontroReprodução da TV Globo

Publicado 12/08/2022 10:02 | Atualizado 12/08/2022 10:25

Rio- Bárbara Coelho, de 34 anos, passou por um grande susto na tarde desta quarta-feira (10). A apresentadora do 'Esporte Espetacular' sofreu uma tentativa de dopagem de um carro de aplicativo. Em entrevista ao Encontro, da TV Globo, desta sexta-feira (12), a jornalista deu mais detalhes sobre o ocorrido. Ela disse que chegou a ficar com falta de ar e perder os sentidos.

fotogaleria

"Precisava me locomover, uma distância muito curta da minha casa ao médico. Uma questão de dez minutos. Usei o aplicativo. Quando eu entrei no carro, não senti nada. O aspecto (do veículo) estava ruim, sujo, mas entrei distraída. A gente fica muito no telefone. Mas, em menos de dois minutos, em pouco tempo, senti um cheiro forte. Quando senti, mandei uma mensagem para minha amiga. 'Tem alguma coisa estranha acontecendo no meu carro de aplicativo e mandei minha localização'. Muito pouco tempo depois, comecei a passar mal. Durante esse período o motorista mandou mensagem para alguém pedindo cesta básica. Me pareceu uma necessidade dele dizer que era do bem", começou ela.

"Comecei a ficar muito mal, perder os sentidos, com falta de ar, com dificuldade até de falar. Mandei mensagem pro meu marido (fake) falando: 'Me espera na porta, porque eu estou chegando'. E ele (o motorista) me olhou muito feio pelo retrovisor. Pedi pra ele parar assim no primeiro condomínio. Ele: 'porque? Sua corrida não acabou'. E eu ficando com falta de ar, tinha trânsito. Estava preparada para sair do carro em movimento, mas ele parou. Tinha uma banca próxima ao condomínio, pedi ajuda, cai no choro...", relatou Bárbara.

Após o caso, a apresentadora denunciou o motorista à empresa do aplicativo. "Fiz uma denúncia no aplicativo. Não fiz boletim de ocorrência na polícia. Recebi um retorno de telefone da empresa dizendo que eles estão fazendo uma investigação interna, que o motorista foi afastado".