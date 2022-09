Virgínia Fonseca compartilha registros de aula de natação da filha, Maria Flor - Reprodução / Instagram

Virgínia Fonseca compartilha registros de aula de natação da filha, Maria FlorReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2022 12:10 | Atualizado 02/09/2022 12:11

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, para compartilhar registros da aula de natação de sua filha, Maria Alice, de 1 ano de idade, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe. No Instagram, a influenciadora publicou vídeos em que aparece com a menina na piscina e afirmou que a pequena sente-se mal-humorada depois da atividade.

fotogaleria

"Bom dia! Já estou pronta para a natação da Maria Alice. Há duas semanas não íamos, por causa de viagens, e agora voltamos. Ela já está pronta! Você está linda! Está maravilhosa!", disse Virgínia, enquanto mostrava a menina usando um maiô, com um pequeno roupão por cima.

Pouco tempo depois, a influencer voltou ao stories para falar sobre o comportamento da filha após a aula. "Finalizamos a natação! Pensa em uma menina que fica brava depois? Deus me livre", comentou Virgínia, enquanto segurava Maria Alice no colo.

A esposa de Zé Felipe ainda aproveitou para compartilhar imagens do momento em que passou com a filha na água e depois, publicou uma foto da pequena dormindo. "Chegou capotada", escreveu Virgínia.