Isabella Scherer mostra barriga após parto de gêmeosReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2022 13:09

Rio - Isabella Scherer, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para conversar com os seguidores sobre as mudanças que tem enfrentado após a chegada dos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. No Instagram, a atriz compartilhou um registro de sua barriga e respondeu uma série de perguntas sobre o próprio corpo.

"É estranho estar com uma barriga bem menor e menos dura?", perguntou um usuário. "Muito [estranho]", respondeu a artista, exibindo um vídeo em que aparece apertando a barriga.

Anteriormente, alguns seguidores da influenciadora quiseram saber sobre os desafios do seu processo de amamentação. "Consegue amamentá-los ao mesmo tempo?", indagou fã. "Como é amamentar dois? Você teve alguma fissura?", quis saber outra. "Como vocês podem ver, eu estava semi morta aqui, mas amamentando! Não tive nenhuma fissura, eles pegaram [o mamilo] direitinho após o parto!", explicou Isabella ao mostrar uma foto em que aparece amamentando os gêmeos ao mesmo tempo.

Ao fim da interação, Isabella relembrou que haviam gravado parte do parto em seu celular. "Eu tinha simplesmente esquecido que tinham feito vídeos do parto no meu celular. Encontrei agora! Mas fomos tentar assistir e a gente chorou... Aí, desistimos, porque chorar e rir ainda dói um pouquinho a minha cicatriz", contou.