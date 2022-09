Sammy foi submetida a nova cirurgia no nariz - Reprodução/Instagram

Sammy foi submetida a nova cirurgia no nariz Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2022 15:48

Rio - Sammy preocupou os seguidores nesta sexta-feira (02) ao relatar que foi submetida a outro procedimento cirúrgico no nariz. A influenciadora e ex-esposa de Pyong Lee apareceu nos Stories após a operação para atualizar seu estado.

fotogaleria "Última vez que entro em cirurgia, prometo sarar dessa vez", iniciou. "Estou maluca de anestesia, meu Deus. Me lembro vagamente que acordei falando que queria comer sushi e contei uma piada. Literalmente acabei de sair do centro cirúrgico, nem fui para o quarto ainda", contou.

Na festa Barraca do Beijo, promovida pela ex-BBB Viih Tube, Sammy contraiu uma bactéria no nariz e precisou de atendimento médico. "Meu organismo é doido gente. Nem eu entendo direito o que aconteceu. Mas em resumo: peguei uma bactéria no nariz, meu corpo rejeitou todos os remédios. Meu nariz começou a inchar muito, por isso o médico furava e apertava pra tirar o pus e eu ficava de curativo por causa disso", relatou. "Não teve jeito, tive que abrir o nariz para tirar a bactéria e substituir o que ela consumiu por uma cartilagem que tiramos detrás da orelha. Meu nariz estava ficando com um buraco fundo", explicou.