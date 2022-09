Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2022 11:57 | Atualizado 03/09/2022 12:16

Rio - Anitta elevou a temperatura ao compartilhar, nesta sexta-feira, uma série de fotos usando um biquíni verde com a frase em inglês "Made in Brazil", que significa "feito no Brasil" em tradução livre. A cantora completou o look com um óculos espelhado para curtir o dia de sol na piscina.

"Ai Brasiiiil", comentou o ex-BBB Gil do Vigor. "Esse é o Brasil que eu quero", disse outro admirador. "Rainha do Brasil", disse uma terceira pessoa.

Com os cabelos molhados, a artista exibiu o corte mais curto, que ela deixou seus amigos fazerem durante uma festa no final do último mês.