Angélica e Luciano Huck com os filhos Joaquim, Benício e EvaReprodução/Instagram

Publicado 03/09/2022 16:33

Rio - Luciano Huck completou 51 anos neste sábado (03) e a data mais que especial foi celebrada no Instagram por sua esposa, Angélica. A apresentadora compartilhou um vídeo no qual ela e os filhos, Joaquim, Benício e Eva, homenagearam o comandante do "Domingão" por seu aniversário.

fotogaleria "Hoje é dia de celebrar mais um ano de vida. São tantas aventuras e momentos especiais que temos juntos. Celebrar a vida ao seu lado é incrível. Eu, nossos filhos, nossa família, amamos você. Feliz vida, muita luz e sucesso na sua caminhada. São muito mais de 51 motivos para sorrirmos hoje e sempre! Feliz dia!", se declarou na legenda da postagem.

No vídeo, os filhos do casal apareceram para felicitar o pai por mais um ano de vida. "Papai, parabéns! Feliz aniversário! Que a vida siga te iluminando e trazendo coisas boas. Você merece tudo de melhor nessa vida. Te amo", disse Joaquim. "Oi, pai. Estou aqui para te dar parabéns. Já perdi a conta de quantos vídeos já gravei neste ano para te parabenizar, mas isso deve ser um bom sinal, né? Feliz aniversário e tudo de bom. Te amo muito", desejou Benício. "Oi, papai. Tenha um ótimo aniversário. Eu te amo! Você é o melhor papai do mundo inteiro", afirmou Eva.