Viviane Araújo exibiu a barriguinha de 40 semanas de gestação - Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2022 15:34 | Atualizado 03/09/2022 16:11

Rio - Viviane Araújo aproveitou o sábado (3) de sol para renovar o bronzeado. A atriz, que está com 40 semanas de gestação do filho Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão, usou um biquíni laranja para exibir a barriguinha nas redes. "Mamãe te esperou por nove meses, filho. Mas só Deus sabe o quanto eu te desejei! Mas ele me trouxe você na hora certa! Vem para os meus braços!", escreveu na legenda.