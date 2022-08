Anitta faz história no VMA 2022 - Reprodução de vídeo

Publicado 28/08/2022 23:27 | Atualizado 28/08/2022 23:39

É do Brasil! Anitta arrasou ao fazer sua estreia como atração musical no Video Music Awards 2022, também conhecido como VMA, a premiação da MTV, que aconteceu neste domingo (28), nos Estados Unidos. Por lá, a cantora brasileira, que foi apresentada pelo grupo BLACKPINK, levou diversos hits de sua carreira para a performance. Além do hit "Envolver", a carioca levou um medley com "Movimento da Sanfoninha", "Bola Rebola", "Rave de Favela" e "Vai Malandra". Ela prometeu que ia levar o gênero para o mundo e cumpriu!

Vestindo um lookinho todo na cor vermelha, a Poderosa mostrou que é, de fato, uma estrela internacional, entregando vocais, dança e muito conceito. A apresentação inciou com "Envolver", hit presente na tracklist do álbum "Versions Of Me", e que, neste ano, atingiu a posição de número um no Spotify Global, mostrando ainda a icônica coreografia do hit. Na sequência, o palco do VMA se tornou um verdadeiro baile funk.

Ela ainda concorre na categoria solo Melhor Latino pelo hit Envolver, e é a primeira brasileira solo indicada ao Video Music Awards. A cantora começou cantando a música com a qual concorre e levou um medley com funk e bailarinos ao palco. "Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje", disse ela, em inglês, citando sua famosa frase que inicia a canção "Movimento da Sanfoninha".



Antes de subir ao palco, Anitta foi anunciada no intervalo como "deusa brasileira" e, em seguida, foi dito que ela está pronta para rebolar em seu primeiro VMA". A cantora foi chamada ao palco pelo grupo de k-pop BLACKPINK, com quem posou nos bastidores da premiação.