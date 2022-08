Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução do Instagram

Publicado 28/08/2022 19:13 | Atualizado 28/08/2022 19:14

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão sempre compartilhando amor em suas redes sociais. Tanto que, neste domingo (28), o casal aproveitou o dia de sol e calor que fez no Rio de Janeiro, onde moram, para se colocar o bronzeado em dia e se refrescarem com um bom banho de piscina. Tudo isso, claro, juntinhos!

O casal apareceu nos stories do Instagram com direito a brincadeiras na água, abraço e troca de chamegos. Mais tarde, a atriz postou fotos de biquíni à beira da piscina e ganhou muitos elogios dos seguidores. Desde que oficializaram o relacionamento, em julho de 2021, a atriz e o cantor protagonizam cenas de carinhos, inclusive durante os shows do artista.