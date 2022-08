Zezé di Camargo e Graciele Lacerda -

São Paulo - Graciele Lacerda respondeu alguns seguidores no Instagram neste sábado (27). Entre as perguntas, a empresária foi questionada sobre o casamento com separação de bens que mantém com o cantor Zezé Di Camargo. A musa fitness contou que essa foi uma escolha devido à desconfiança que ela sofria nos primeiros anos de relacionamento com o cantor.

"Quando eu fui morar com o Zezé tinha muita desconfiança das pessoas comigo sobre interesse. Quis deixar todos tranquilos em relação a isso porque não tinha e não tenho interesse em nada. Mesmo porque eu não ia viver às custas dele. Não fui criada assim, sempre trabalhei e estando com ele não seria diferente. Hoje tenho meu trabalho, meu dinheiro e tudo que estou construindo sozinha ou com ele. Temos parceria, é diferente de tudo que ele construiu antes", começou.

Tentando engravidar, Graciele contou ainda que pretende construir o patrimônio para os herdeiros, mesmo com o sertanejo já rico. "Não me preocupo com isso. Eu trabalho justamente para garantir meu futuro e dos meus filhos, independentemente dele [Zezé] ter dinheiro ou não. Gosto de ser independente. E ele hoje me admira e me respeita muito mais por isso. Seguimos trabalhando e crescendo", concluiu.

Seguindo a resposta dos fãs, a empresária ainda compartilhou um clique antigo ao lado de Zezé. Segundo ela, na época ela era fã do cantor e tirou uma foto para tietar. "Gente, essa foto foi a primeira que fiz com ele. Não quer dizer que eu estava com ele. Foi tietagem e nada mais", afirmou.

