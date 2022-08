Mari Palma e Phelipe Siani se casaram, neste sábado, no interior de São Paulo - Reprodução/Instagram/Caio Lanziani

Mari Palma e Phelipe Siani se casaram, neste sábado, no interior de São PauloReprodução/Instagram/Caio Lanziani

Publicado 28/08/2022 10:37 | Atualizado 28/08/2022 10:59

Rio - Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani se casaram na tarde deste sábado, em cerimônia ao ar livre realizada em uma fazenda na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. O casal reuniu mais de 600 convidados, entre amigos e familiares, para oficializar a união após cinco anos de namoro. Os dois se conheceram nos bastidores da TV Globo, onde Mari comandava um quadro no 'Encontro com Fátima Bernardes', e seguiram juntos para CNN Brasil, em 2020.

fotogaleria

Com o pôr do Sol ao fundo, a cerimônia foi celebrada por Celso Bandarra e Filippo Mancuso. Mari chegou ao local a bordo de uma kombi e caminhou ao altar calçando um par de tênis branco, enquanto Phelipe se emocionou ao ver a noiva chegando. Quem recebeu a jornalista no final da passarela foram seus irmãos, Luiz Palma Jr. e Leonardo Palma. A cachorrinha do casal, Chica, também participou da festa.



Um momento que marcou o casório foi a homenagem ao pai de Mari, Luiz Palma, que morreu em março do ano passado, vítima de câncer. O sobrinho da apresentadora, Dom, cruzou o tapete até o altar com cinco balões, incluindo uma bexiga com o nome do patriarca, que foi solta para o céu durante a cerimônia.

"Meu pai é o amor da minha vida e eu nunca pensei que não teria ele aqui no meu casamento. Foi sendo bem difícil construir esse dia sabendo que ele não estaria aqui fisicamente, até porque sei que ele estaria muito feliz. (...) Acho que o maior de tudo vai estar dentro de mim, na conexão que eu tenho com ele. E no quanto eu vou estar com ele no meu coração ali em cada momento. Ele me fortalece todos os dias, então no casamento não vai ser diferente", declarou Mari, pouco antes de subir ao altar à revista 'Quem'.

"O Luiz Palma sempre vai estar vivo para a gente. Tem uma cadeira separada para ele no casamento. Ele vai estar lá certamente super feliz com um sorriso lindo de canto de boca e olhos semiabertos, tomando a água com gás que ele gostava e batucando na mesa pra acompanhar os shows. Ele é lindo assim", completou Phelipe.

Após se tornarem marido e mulher oficialmente, Mari e Siani comemoraram com os convidados em uma festa marcada pelas apresentações musicais. Os noivos convidaram três grupos diferentes, que agitaram a noite com rock, samba e sertanejo. A jornalista chegou a trocar a saia que usou na cerimônia por uma calça e subiu no palco com o agora marido e os irmãos para cantar.

E o casal já decidiu o destino da lua de mel: Londres, na Inglaterra. "Vamos esperar meu irmão que mora nos Estados Unidos voltar para lá, aproveitar o máximo dele aqui no Brasil, e viajar depois. E, aí, vamos rodar por alguns países, como a gente sempre faz", afirmou Mari. "Desde que eu esteja com a Mari, tanto faz o destino", declarou Phelipe.