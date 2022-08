Grazi Massafera negou ter tido affair com Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2022 15:58

Rio - Grazi Massafera não deu brecha para o boato que surgiu nas redes sociais de que a atriz estaria vivendo um romance com Gabriel Medina. Uma postagem em página de fofocas no Instagram apontou que o surfista gravou um vídeo em que fazia carinho no gato da loira. No entanto, a artista fez questão de explicar que não tem tanto contato assim com o ex-marido de Yasmin Brunet.

"Ô gente, vamos parar de supor coisas e de me arrumar namorado que eu mal conheço. Sei que ele mora no mesmo condomínio que eu e meus gatos passeiam como todos os gatos. Na próxima, me perguntem porque eu não vejo ele há muito tempo. Esclarecido, né?", escreveu Grazi, nos comentários da publicação.

Em seguida, a atriz foi aos Stories para encerrar o assunto de vez: "E vocês que gostam de uma fofoca, parem de me marcar em coisa sem pé e nem cabeça, que eu não gosto. Meu gato tá passeando pela rua e deixa ele passear, porque ele gosta", começou ela, que ainda mostrou a conversa que teve com outra moradora do condomínio recentemente.

"Minha vizinha amada. O gato fujão já está de volta em repouso de seu lar. Sim, ele dá as voltas dele. Os gatos gostam e eu comecei a deixar recentemente, pois notei que ele ficou mais calmo", contou Grazi, que, em breve, estará no ar com a novela "Travessia" em participação como a mãe de Chiara (Jade Picon).