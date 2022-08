Otaviano Costa revela que ajudou a escolher fotos de Flávia Alessandra para a revista 'Playboy' - Montagem/Instagra/Divulgação/Editora Abril

Otaviano Costa revela que ajudou a escolher fotos de Flávia Alessandra para a revista 'Playboy'Montagem/Instagra/Divulgação/Editora Abril

Publicado 28/08/2022 09:38 | Atualizado 28/08/2022 09:41

Rio - Otaviano Costa foi sincero ao relembrar a época em que sua mulher, a atriz Flávia Alessandra, foi capa da revista 'Playboy', em 2006, no início do romance entre os dois. O apresentador revelou que ajudou a escolher as fotos do ensaio fotográfico em que a artista posou de topless. O ator ainda contou como Flávia deu a notícia de que estaria na publicação masculina.

"Quando comecei a namorar, Flávia disse: 'Amor, preciso te contar uma coisa. Vou fazer a 'Playboy'. Mas não quero só que me apoie, quero que me ajude a escolher as fotos'. Ela fez as fotos lindas, com a equipe que ela quis, o fotógrafo que ela quis e me levou lá para escolher. Achei tudo lindo, mas estava constrangido. Mas é porque só tinha gênio. E tinha um desconforto ali com minha presença", relatou ele, no programa 'Otalab', do site 'UOL'.

Em seguida, Otaviano explicou como participou da seleção da foto principal do ensaio sexy: "Teve um momento legal, que foi para escolher a foto outdoor, que seria em página dupla. Estavam em dúvida de duas. Uma, Flavinha aparecia de topless e calcinha, linda, e outra em que ela estava deitada de costa, com a bunda 'mais assim'", começou.

"E aí a equipe estava: 'Não, porque o rosto dessa está mais bonita aqui. O cabelo assim, pescoço assado.' E Flávia pediu minha opinião. Foi então que disse: 'Vocês estão olhando rosto, eu estou olhando a bunda (risos). Aquela ali está bem melhor'. A equipe brincou: 'Você não sai daqui nunca mais. Maravilhoso'", completou o apresentador.