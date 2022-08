Anitta comenta expectativa para apresentação no MTV VMA 2022 - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2022 14:48

Rio - Anitta não esconde a ansiedade para sua apresentação, neste domingo, no palco do MTV VMA 2022, em Nova Jersey, nos EUA. Nos Stories do Instagram, a cantora comparou o momento a um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vale lembrar que esta é a primeira vez que a artista canta no palco principal da premiação em que ainda concorre na categoria de melhor artista da música latina, com o hit 'Envolver'.

"É isso, galera, acordei com climinha de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Você aí que fica me enchendo o saco, que me cobra posicionamento, ajudas, hoje é seu dia obrigatório de celebrar a mim, eu. E se você não me celebrar, seu direito de me cobrar, encher o saco, está automaticamente cancelado", brincou a cantora.

A postagem foi feita após a ex-BBB Juliette falar sobre a amiga em suas redes sociais: "Hoje tem performance da 'Anira' no VMA. Massa demais! Estou muito orgulhosa. A gente, às vezes, se acostuma com tanta coisa legal que ela faz, mas temos que celebrar cada conquista de mulheres que chegam lá, se esforçam e merecem nosso respeito e admiração", declarou.