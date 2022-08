Guito registra encontro com Rafa Kalimann e provoca José Loreto na web - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2022 08:42

Rio - Conhecido por interpretar o peão Tibério no remake de 'Pantanal', Guito usou as redes sociais para mostrar o encontro que teve com Rafa Kalimann o hotel onde ficaram hospedados para a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Neste sábado, o ator de 37 anos publicou um vídeo com a ex-BBB e aproveitou para provocar José Loreto, o Tadeu da novela das 21h e atual namorado da influenciadora.

"A verdade é que a Rafa é mais peoa que o Tadeu! Vai ficar no camping, comer espetinho e tomar banho de mangueira! Perdeu, peão", escreveu o artista, na legenda da publicação feita no Instagram. Loreto não perdeu tempo e respondeu o colega de elenco nos comentários: "Quem tem amigo peão tem tudo", disse o ator.

Enquanto a novela se aproxima da fase final, Guito foi ao Twitter, na última quinta-feira, para homenagear Gabriel Sater, que já encerrou as gravações de suas cenas como Trindade. "Ontem fomos nos despedir do meu parceiro! Do maior coração do mundo, do maior instrumentista e o homem mais bonito que já vi de perto! Cramulha, Xeréu, vulgo... anjo Gabriel!", declarou o ator.

