Andressa Urach desiste de trabalho como modelo e revela o motivo - Reprodução

Andressa Urach desiste de trabalho como modelo e revela o motivoReprodução

Publicado 27/08/2022 09:41

Rio - Andressa Urach revelou ter desistido de um contrato para trabalhar como modelo de uma marca de peças automotivas. Em vídeo publicado no YouTube, nesta sexta-feira, a influenciadora compartilhou um desabafo com os fãs e admitiu o desconforto que sentiu ao usar vestidos justinhos e bastante decotados para os eventos que foi contratada.

fotogaleria

"Não sou mais aquela Andressa, e a roupa começou a me incomodar. O decote e a roupa justa me lembravam muito a Andressa do passado. Por mais que não tivesse nada demais, era só inauguração de lojas, essa Andressa gostosona não faz mais parte de mim", declarou a vice-Miss Bumbum, que citou motivos religiosos para abrir mão do trabalho.

Sincera, a empresária confessou ter aceitado a parceria com a marca pelo dinheiro e lembrou de quando apresentou a final do Miss Bumbum, em julho do ano passado. "Começou a incomodar muito minha consciência. Financeiramente, iria me ajudar muito. O cachê era muito bom, e eram muitos [eventos]. Que nem a oportunidade do Miss Bumbum. Na época, eu aceitei porque estava precisando muito de dinheiro, mas minha consciência me incomodava. Sou muito grata porque fiquei conhecida por causa do concurso, mas eu mudei depois que me converti (ao cristianismo)", afirmou a loira.

Andressa ainda fez questão de esclarecer que sua decisão está relacionada ao figurino do trabalho e demonstrou estar com a autoestima em dia. "Por mais que não tenha nada a ver e seja trabalho, me incomoda tirar foto de biquíni, sexy. Acho lindo unha comprida, cabelão, um cílio... fica toda, toda. E eu emagreci bastante, tenho tomado um remédio muito bom e emagreci 10 kg com ele. Estou me sentindo bem com o meu corpo, magra, e fico bonita com a roupa justa, 'tchutchucona'", disse.

Em seguida, a ex-Fazenda também citou o desconforto com alguns eventos que precisou comparecer: "No início, estava super divertido. Só que depois não era mais só em lojas, começou a ser em shows de música sertaneja. Por mais que no meu caso fosse só entrevistar as pessoas e subir no palco para dar brindes, não é um lugar mais que gosto de frequentar", contou Urach.

"Não gosto mais de show, ainda mais de música sertaneja. Me lembra muito meu passado. Começou a me incomodar. Parecia que eu estava em pecado. Como mudei muito, minha mente e meu coração, o exterior era como se essa Andressa gostosona não fizesse parte de mim. Por mais que fosse trabalho, começou a me fazer muito mal", desabafou.

Confira: