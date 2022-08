Leonardo acorda de ressaca e Poliana brinca com a situação - Reprodução Internet

Leonardo acorda de ressaca e Poliana brinca com a situaçãoReprodução Internet

Publicado 26/08/2022 20:12 | Atualizado 26/08/2022 22:03

Rio - Leonardo acordou de ressaca nesta sexta-feira (26) e foi exposto pela esposa andando tonto. Poliana Rocha postou em suas redes sociais o marido: "Bêbado, tontinho gente. Eu nunca tinha acordado desse jeito", segundo ele. Em meio a risadas, a mãe de Zé Felipe brinca: "Acordou tonto gente, o que que faz? Suco de couve, que que faz?".

fotogaleria

Os dois seguiram para uma festa após o show do cantor na última quinta-feira, e após chegarem em casa às quatro da manhã, a influenciadora continuou mostrando o dia do casal: "Gente. ele acordou como?", escreveu nos Stories do Instagram.