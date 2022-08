Jade Picon se produz toda para vídeo divertido e arrasa com vestido decotado - Reprodução/Instagram

Jade Picon se produz toda para vídeo divertido e arrasa com vestido decotadoReprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 21:37

Rio - Jade Picon pegou os fãs de surpresa, na noite desta sexta-feira, ao surgir com um vestido preto decotado até o umbigo. Em vídeo publicado no Instagram, a ex-BBB aparece, inicialmente, com um moletom colorido e roupas de ginástica, antes de dar uma cambalhota na cama e trocar rapidamente o look confortável pelo modelito justinho e maquiagem arrasadora.

fotogaleria

“Jade, transições e cambalhotas. Amei”, escreveu a influenciadora, na legenda da postagem, se referindo à edição do vídeo. Nos Stories, Jade mostrou os bastidores da gravação e as tentativas de acertar a manobra com a ajuda dos amigos.

Não demorou muito para que os fãs enchessem a postagem com elogios para a ex-sister: "Ficou maraaa!", comentou Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby. "Que mulher", declarou uma seguidora. "Deusa", disparou outra internauta. "Arrasou muito", disse mais uma pessoa.

Na última quinta-feira, Jade Picon foi vista gravando cenas da novela "Travessia" na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. De camiseta branca e tênis, a famosa andou de pedalinho com uma colega de elenco. Depois, a morena vestiu um conjunto de jaqueta e short esportivos com estampa colorida para gravar cenas enquanto passeava de bicicleta pelo local. Prevista para estrear em outubro, a trama de Gloria Perez marca a estreia de Jade como atriz.

Confira: