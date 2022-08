Tadeu Schmidt e Pedro Bial tem encontro de 'mestres do BBB' em aeroporto de São Paulo - Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 20:20 | Atualizado 26/08/2022 20:21

Rio - Tadeu Schmidt usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para registrar seu encontro com Pedro Bial. O apresentador compartilhou a foto em que os dois posam juntos e não escondeu a alegria por rever o primeiro apresentador do "Big Brother Brasil" em aeroporto de São Paulo.

"Quando o aprendiz encontra o mestre. Pra completar a jornada, voltei pra casa no mesmo voo do ídolo, Pedro Bial! Um abraço super carinhoso e um papo rápido e alegre com o amigo que eu não encontrava havia tanto tempo. Injeção extra de inspiração pro 'BBB 23'", declarou o jornalista que estreou no comando do reality show na edição deste ano.

Nos comentários, fãs e amigos foram à loucura com o encontro dos dois: "Lendas", escreveu a ex-BBB Bárbara Heck. "Grandes mestres do 'BBB'", disse um internauta. "Encontro de gigantes", afirmou outro seguidor.

