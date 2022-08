Britney Spears e Elton John - Reprodução/Instagram

Britney Spears e Elton John Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 18:52

Rio - Britney Spears, que recentemente decidiu deletar seu perfil no Instagram, surgiu em sua conta no Twitter, nesta sexta-feira (26), para comemorar o sucesso de sua nova música, "Hold Me Closer", uma parceria com Elton John, que alcançou o topo das paradas musicais de 40 países.

fotogaleria