PA faz ensaio de aniversario com PAzinhoReprodução Internet

Publicado 26/08/2022 18:25

Rio - Paulo André não cansa de arrasar corações nas redes sociais. Nesta sexta-feira (26), o motivo do colapso de seus fãs foram os Storys cheios de fofura que o ex-BBB protagonizou com o filho, PAzinho. Os dois participaram de uma sessão de fotos e o atleta olímpico divulgou cliques dos bastidores.

O ensaio foi em comemoração ao aniversário de um ano do pequeno, que já tem celebração com data marcada, daqui a cinco dias. Também participaram do ensaio a mãe do pequeno, e a avó, além de um bolo completamente desmanchado pelo aniversariante.