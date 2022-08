Xuxa é flagrada por Angelica "fazendo o numero dois" - Reprodução Internet

Publicado 26/08/2022 17:12 | Atualizado 26/08/2022 19:07

Rio - Xuxa brincou com seus seguidores nesta sexta-feira (26) com mais um vídeo no tema "vegana raiz" em parceria com a amiga Angélica. As duas estão participando das gravações da série "Tarã", do Disney+ e aproveitam para se divertir no set. Desta vez, a apresentadora foi "flagrada" pela amiga enquanto "fazia o numero dois" no meio do mato.

No vídeo o diálogo entre as duas chama a atenção: "Mas, gente do céu, o que é isso, amiga?", pergunta Angélica. "Ai, larga do meu pé, bicho", responde Xuxa. "Mas é porque você sumiu. O que você está fazendo aqui?", questionou novamente Angélica. "Estou descarregando as coisas veganas", brincou Xuxa. "Ai, meu Deus! Cocô vegano, tudo é vegano", terminou Angélica. Na legenda, a Rainha dos baixinhos brincou com a situação: "Vegana raiz parte 3. Privacidade nenhuma, mas amizade sempre em primeiro lugar @angelicaksy".

Vários amigos, familiares e fãs da dupla comentaram a publicação rindo junto com as amigas. Recados como "Essa dupla é impagável amoooo", "voltando ao mundo da imaginação com xuxa e os trapalhões ê anjelica fada sininho. !" e "Hahahahha para cara; a Xuxa nao caga n consigo imaginar! Agora vi hahahha" se destacaram no meio das risadas dos internautas.