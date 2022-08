Gustavo Corasini, de 12 anos, foi atropelado no condomínio onde vive - Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 18:37

São Paulo - Gustavo Corasini, intérprete de Tadeu na primeira fase de "Pantanal", não terá alta nesta sexta-feira (26). O garoto, atropelado em um acidente na rua de casa, ficará mais dias no hospital por conta dos remédios que está tomando. Em comunicado nas redes sociais, a mãe dele, Fernanda Corasini, explicou que ele "ainda não está conseguindo se alimentar". A mãe do menino também publicou atualizações do estado de saúde dele.

"Graças a Deus, o Gustavo é um menino muito querido e está recebendo muitas vibrações de amor. Nosso menino é um milagre de Deus", afirmou.

Ela disse que o menino ainda não está com a saúde 100%. "As dores são muitas, dói tudo, não tem posição para ficar, ainda não está conseguindo se alimentar", afirmou. Segundo ela, o filho não é mais depois da tragédia, que vitimou o melhor amigo.

"As dores da alma tiraram o brilho no seu olhar, está muito triste com a perda do amigo... Chora, questiona, e às vezes vêm as lembranças das artes que aprontavam", afirmou. "Eles eram, junto com o Matheus, os meus três patetas, assim que falava que eram. Só aprontavam, como toda criança feliz. Peço muitas orações pelo meu menino", disse. Fernanda também comentou que ele recebe visitas de uma psicóloga no hospital.

"Gustavo recebeu uma visita da psicóloga. Nesse primeiro momento ela conversou um pouquinho com ele, mas ainda está muito triste e se fechou para a conversa. Iremos fazer um trabalho com ela para cuidar da parte psicológica dele, que está muito abalada", pontuou.

"O acidente foi horrível e ele presenciou toda a situação do estado grave que o amigo estava. Além da perda com certeza são cenas perturbadoras que não saem dos pensamentos. Peço que continuem orando para que a alegria e brilho no olhar volte", completou.

