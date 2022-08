Flay - Reprodução/Instagram

FlayReprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 17:25 | Atualizado 26/08/2022 17:36

Rio - Flay tem talento para dar e vender! A ex-BBB impressionou os fãs ao publicar um vídeo cantando um dos maiores clássicos do mundo da múscia: "I Will Always Love You", de Whitney Houston. Com uma super banda, backing vocals e um figurino incrível, a cantora choca ao alcançar notas poderosas e extremamente difícies.

fotogaleria

"Vocês tanto pediram que eu trouxe um novo cover da rainha pra vocês", escreveu Flay na legenda da publicação no Instagram. Nos comentários, não faltaram elogios a performance da artista. "Que voz", "Você é extraordinária!" e "Arrepiei" foram alguns deles.