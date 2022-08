De top e shortinho, Manu Gavassi é clicada com seu cachorrinho no Rio

Rio - Manu Gavassi, de 29 anos, mostrou muito estilo durante o passeio com seu cachorrinho, Aipim, no calçadão do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. De top, short, camisa e óculos escuros, a cantora mostrou o corpo em forma e chamou a atenção no local. Ao notar a presença do paparazzo, a ex-BBB deu um sorrisinho para o profissional. Atualmente, a artista se dedica às gravações do filme ‘Não Tem Volta!’, comédia em que contracena com o humorista Rafael Infante.

Relatar erro