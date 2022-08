Simone Mendes pede dicas de fãs para montar repertório de futuros shows - @marcioamaralph

Simone Mendes pede dicas de fãs para montar repertório de futuros shows@marcioamaralph

Publicado 26/08/2022 13:36 | Atualizado 26/08/2022 13:41

Rio - Simone Mendes usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para conversar com os seguidores sobre a organização de sua nova turnê. No Instagram, a cantora pediu dicas para montar o repertório do próximo show, que marcará o início de sua carreira solo, após o fim da dupla sertaneja que formava com a irmã, Simaria.

fotogaleria

"Vou ali resolver um negócio ao vivo, em tempo real. Tive um dia bem produtivo, graças a Deus. Isso aí, mão na massa que já, já estamos na atividade", iniciou Simone, através dos stories. "Inclusive, é o seguinte: preciso preparar não um repertório de inéditas, não, que isso eu estou na fase de audição. Estou escutando os compositores e tal, estou nessa fase", explicou.

"Falo com vocês sobre os shows que eu vou cantar. O que vocês gostariam que eu cantasse? Por exemplo, se tivesse a música, vamos supor, do Zezinho que toca teclado. 'Ah, Simone, eu gosto da música do 'Zezinho dos teclados', tem como colocar no seu show para ouvir na sua voz?'. Então, me dá uma dica aqui de qual música vocês gostariam de ouvir nos meus shows", pediu a cantora.