Lázaro Ramos e Taís Araújo posam juntos em momento caseiroReprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 20:53

Rio - Lázara Ramos e Taís Araújo dividiram um momento da intimidade do casal com os seguidores na noite desta sexta-feira. O ator usou o Instagram para compartilhar uma sequência de cliques em que aparece deitado na cama com a esposa, enquanto os dois usam toucas no cabelo e vestem pijamas. “O sextou da família Araújo-Ramos é assim: de touquinha na cama”, declarou o diretor, na legenda da postagem.

Fãs e amigos do casal não demoraram para encher os artistas de elogios nos comentários da publicação: "Charme define", escreveu Kiko Mascarenhas. "A beleza", destacou uma seguidora. "Gente como a gente", brincou outra internauta. "Que amor lindo", disse mais uma admiradora.

Recentemente, Taís Araújo foi sincera ao falar sobre a motivação de estar casada com Lázaro Ramos, citando as cobranças que o casal enfrenta do público. "Estou aqui porque eu amo esse homem, porque faz muito sentido, porque não me imagino vivendo sem ele. Hoje eu não me imagino, pode ser que daqui a pouco eu me imagine, mas hoje não. Hoje meu casamento faz todo sentido, estar com ele, planejar e transar com ele faz todo sentido", afirmou a atriz.

