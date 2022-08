Luisa Sonza leva pai para passeio de avião - Reprodução Internet

Luisa Sonza leva pai para passeio de aviãoReprodução Internet

Publicado 26/08/2022 19:13 | Atualizado 26/08/2022 21:59

Rio - Luisa Sonza faz shows por todo o Brasil e dessa vez levou um acompanhante especial. A gaúcha compartilhou cliques, nesta sexta-feira (26), no seu jatinho chegando em Ribeirão Preto, São Paulo, na companhia do pai. Na legenda escreveu: "Levando o paizão pra lá e pra cá. Cheguei Ribeirão, hoje é aqui!".

fotogaleria

Nas fotos eles aparecem do lado de dentro e fora do jatinho da cantora, a dupla também posou no carrinho do aeroporto e recebeu muitos elogios dos fãs e colegas da cantora. "Vocês são lindos juntinhos assim" e "perfeitos!" são alguns dos recados deixados pelos internautas. A amiga e artista Pabllo Vittar brincou dizendo: "VAI DORMIR MENINA !!!!!", e o coreógrafo das duas, Flavio Verne, entrou na brincadeira: "Luísa sonza vc já dormiu hoje ?".