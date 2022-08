Camila Coelho mostrou o rostinho do filho ao lado do marido - Reprodução/Instagram

Camila Coelho mostrou o rostinho do filho ao lado do marido Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 19:38

Rio - Camila Coelho realizou um ensaio fotográfico para a revista People nesta sexta-feira (26) e revelou o rostinho de Kai, seu primeiro filho com Ícaro Brenner. O bebê da influenciadora nasceu no dia 5 de agosto após mais de 24 horas de trabalho de parto.

Para a revista estadunidense, Camila Coelho explicou a escolha do nome do filho. "Sempre quis um nome conectado com a natureza. Eu queria nomes curtos, mas algo inspirado na natureza. Significa oceano, a energia do oceano. Está ligado à natureza, à água, com a qual acredito estar ligada", contou.