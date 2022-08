Fundo de Quintal e Karinah - Divulgação

Publicado 26/08/2022 18:18 | Atualizado 26/08/2022 18:18

Rio - O grupo Fundo de Quintal lançou, nesta sexta-feira (26), a regravação do sucesso “Conselho”, em parceria com a cantora Karinah. A música faz parte do EP "Participações" que foi gravado durante o DVD em comemoração aos 45 anos do grupo no ano passado. Na sequência, o grupa lança single com regravação do samba "A oitava cor".

“A Karinah é uma revelação no samba e uma das principais representantes femininas do segmento atualmente. Ela participou de uma live com a gente e ficamos encantados”, disse Bira Presidente, que forma o quinteto ao lado de Sereno, Márcio Alexandre, Junior Itaguay e Ademir Batera.



“O Fundo de Quintal sempre me acolheu dentro do samba e isso fez toda diferença em minha carreira. Já tivemos lindos momentos juntos e essa parceria é um verdadeiro presente. Foi uma honra regravar esse clássico e estar ao lado deles neste momento tão especial, que é a comemoração dos 45 anos do grupo. Eles sempre foram uma grande referência para mim. Me sinto muito lisonjeada de ter o reconhecimento e a ‘benção’ desses bambas.”, celebra Karinah.