Felipe Neto - Reprodução do Instagram

Felipe Neto Reprodução do Instagram

Publicado 26/08/2022 16:46 | Atualizado 26/08/2022 16:49

Rio - Felipe Neto já entrou no clima da Copa do Mundo deste ano, que acontece no Catar, e se juntou aos fãs do álbum de figurinhas que acompanha a competição. O youtuber surpreendeu os seguidores ao revelar que encontrou todos os 670 cromos que completam o álbum de uma vez só, em transmissão ao vivo pelo YouTube que realizou na última quarta-feira.

fotogaleria

Após a live de quatro horas e meia de duração, Neto usou o Twitter para dar detalhes da conquista. Ele explicou que desembolsou R$ 1 mil reais em figurinhas, além de gastar R$ 80 em um kit com o álbum e outros 20 pacotes, que estão sendo vendidos a R$ 4. No total, o influenciador abriu 270 pacotes até juntar todos os adesivos que faltavam.

Por outro lado, o empresário dividiu um rápido desabafo: "Acho que vou completar de novo e doar as repetidas, porque completar o álbum em uma compra é mágico, mas perde um pouco da graça", disse. Os cromos encontrados não incluíram as figurinhas raras que têm chamado a atenção nas redes sociais. Um adesivo dourado estampado com Neymar Jr. chegou a ser anunciado por R$ 9 mil em sites de comércio.

"Pra vocês terem ideia do tamanho da minha cagada. A Camila Loures gastou R$1 mil em figurinhas e não completou. Aí, ela gastou mais R$1 mil e não completou! Ainda faltam 4 pra ela. Sério, foi muita sorte", declarou Felipe, em outra postagem.

Nesta sexta-feira, o youtuber voltou a comentar o assunto e rebateu comentários negativos que recebeu por causa do valor gasto na brincadeira. "Meia dúzia de gente mal amada me criticando por ter gasto mil reais em figurinhas. Sendo que eu fiz uma live abrindo essas figurinhas que arrecadou R$ 3,3 mil reais pra caridade. Tem muita gente ruim e desinformada só criticando os outros por aí", escreveu ele.

Confira:

Maluco é inacreditáveeeellllll!!!!!!!



Foram 1.000 reais investidos em pacotinhos + 80 reais no álbum + 20 pacotinhos.



E o álbum está 100% completo.



Acho q vou completar de novo e doar as repetidas, pq completar o álbum em 1 compra é mágico, mas perde um pouco da graça. — Felipe Neto (@felipeneto) August 25, 2022