Sammy recebe alta do hospitalReprodução do instagram

Publicado 26/08/2022 15:40

Rio - Sammy, de 24 anos, recebeu alta do hospital nesta sexta-feira, após passar por cirurgia de emergência. A influenciadora digital foi diagnosticada com uma bactéria no nariz, na madrugada desta quinta-feira, depois de curtir a festa de aniversário de Viih Tube. Através do Instagram Stories, a ex-mulher de Pyong Lee vibrou ao deixar a unidade de saúde e disse que já comprou seus medicamentos.

"Recebi alta. Comprei tudo o que tinha para comprar de remédios. O outfit de milhões. Mentira, milhões nada", brincou ela.

Entenda

Na última quinta-feira, a influenciadora deu um susto nos fãs ao revelar, em sua rede social, que tinha passado por uma cirurgia, após deixar o aniversário da ex-BBB Viih Tube, em São Paulo. "Meu organismo é doido gente. Em resumo: peguei uma bactéria no nariz, meu corpo rejeitou todos os remédios. Meu nariz começou a inchar muito, por isso o médico furava e apertava para tirar o pus e eu ficava de curativo por causa disso", explicou.

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o procedimento. "Não teve jeito, tive que abrir o nariz para tirar a bactéria e substituir o que ela consumiu por uma cartilagem que tiramos detrás da orelha. Meu nariz estava ficando com um buraco fundo", apontou.