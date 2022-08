Carolinie Figueiredo fala sobre processo de autoaceitação nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Carolinie Figueiredo fala sobre processo de autoaceitação nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2022 13:03

Rio - Carolinie Figueiredo, de 33 anos, usou as redes sociais, na última quinta-feira, para falar sobre seu processo de autoaceitação e também, para refletir acerca dos padrões de beleza impostos socialmente. No Instagram, a atriz compartilhou uma série de fotos do próprio corpo e afirmou que a sociedade promove uma constante insatisfação das mulheres com a própria silhueta.

fotogaleria

"Eu sempre tive vergonha do meu corpo", iniciou Carolinie na legenda da publicação. "Somos educadas e incentivadas a detestar o próprio corpo, a buscar pela perfeição estética que não existe. Criamos meninas culpadas em sentir prazer, culpadas em comer. Vivemos numa cultura onde o repúdio ao próprio corpo é um sistema de oprimir nossos desejos, onde a objetificação nos mantém reféns da competição e do controle obsessivo dos nossos corpos", pontuou a artista.

"Como atriz, senti isso desde muito nova e aos 15 já tomava minha primeira anfetamina para emagrecer. Foi um longo e intenso percurso de sentir mais amor por mim, pelas minhas marcas e pela minha trajetória. Sempre me considerei uma mulher complexada e insatisfeita com meu corpo apesar de sempre sentir e acessar prazer com ele", desabafou Carolinie, que conquistou certa projeção profissional após interpretar a personagem Domingas, na "Malhação" do ano de 2007 e 2010.

Carolinie afirmou que a maturidade a auxiliou no processo de autoaceitação e permitiu que ela desenvolvesse um olhar mais amplo sobre a vida. "Então percebi que o medo do julgamento vinha mais de fora, de quando eu não estava dentro da minha própria experiência corporal mas sim sendo observada, moldando para caber, tentando agradar o outro ou o mercado", concluiu.