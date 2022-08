Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, afirmou que perdeu seguidores após declarar seu apoio ao candidato a presidência Luiz Inácio Lula da Silva em sua conta no Twitter, nesta quarta-feira (24). Após publicar um story no Instagram mostrando que estava assistindo a entrevista do presidenciável no "Jornal Nacional", na TV Globo, nesta quista-feira (25), a influenciadora contou que em uma palestra, uma pessoa perguntou se ela não tinha medo de se posicionar politicamente e perder seguidores. Foi então que ela reparou que de fato isso aconteceu e que não se surpreendeu com a queda do número de pessoas que a acompanham no Instagram.

"Perdi seguidores, mas era uma coisa que eu já imaginava que fosse acontecer. Não imaginei que eu fosse falar e que todos fossem abraçar a minha opinião ou respeitar a minha opinião. Mas para você que está comigo, conhece a minha história, sabe de onde eu vim, você vai entender meu posicionamento, que não vai fazer o menor sentido eu votar e um cara que não defende nada do que eu acredito", explicou ela, se referindo ao atual presidente Jair Bolsonaro.

Bianca revelou ainda que recebeu críticas de internautas que não entendiam como que ela, enquanto empresária, podia apoiar o candidato do Partido dos Trabalhadores. "Vi uma galera falando ontem, 'me admira você, uma empresária'. Gente, eu faço parte de uma nova geração de empresários, uma geração que está cansada de sentar com as mesmas pessoas. Quero que na minha mesa de empresários tenha mulheres, galera de LGBTQIAP+, pessoas pretas... É esse ambiente de empreendedorismo que eu quero", finalizou.

Após Boca Rosa ter declarado seu apoio, o ex-presidente Lula fez questão de responder a empresária. "Vamos juntos contra o ódio e as mentiras, construir um Brasil da esperança. Um abraço pra você e pro Cris", disse ele, fazendo referência ao filho de Bianca.

Eu tenho estudado muito sobre os meus candidatos e por isso, neste ano, meu voto é no Lula. — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) August 24, 2022